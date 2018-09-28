В России стартовали продажи iPhone Xs и iPhone Xs Max

Вся Россия

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В России с 28 сентября началась продажа сматрфонов iPhone Xs и iPhone Xs Max

Цена смартфонов стартует от 87,99 тыс. рублей и 96,99 тыс. рублей соответственно. iPhone продаются в розничных сетях «Эльдорадо», «М.Видео», «Евросеть», «Связной», re:Store, в салонах МТС, «Вымпелкома», «Мегафона».

Представители нескольких сетей сообщили «Интерфаксу», что дефицита поставок новых смартфонов пока не наблюдается.

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Как сообщали Юга.ру, компания Apple 12 сентября представила на презентации в Купертино две новые версии iPhone X в двух разных размерах и более бюджетный iPhone Xr. У iPhone Xs диагональ экрана составляет 5,8 дюйма, у iPhone Xs Max — 6,5 дюймов. Обе модели будут доступны в трех цветах — золото, серебро и серый космос.

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