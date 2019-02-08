Краснодарское агентство Ruport представит Россию на фестивале рекламы «Каннские львы»

Краснодарское креативное агентство Ruport стало победителем российского отборочного тура фестиваля рекламы Young Lions 2019 и представит страну на конкурсе в Каннах

Работа копирайтера Ксении Канцуровой и дизайнера Александра Милюнаса заняла первое место в категории Design. На фестивале «Каннские львы» они будут бороться за награду в номинации Young Lions Design, рассказали в агентстве Ruport.

Всего в российском отборочном конкурсе участвовали 146 креативных команд. Они готовили работы в шести номинациях: design, film, pr, media, print и digital. По условиям конкурса нужно было сделать работу для организации FOND, которая помогает найти перспективные инициативы среди молодых специалистов креативной индустрии. На выполнение задания давались всего одни сутки.

«Работа Ruport опирается на основную идею организации FOND: фонду нужны креативные, молодые, горящие идеями и те, кого волнует будущее креативной индустрии России. Главное сообщение фирменного стиля — только ты можешь изменить будущее креатива в России. Так в айдентике появляется буква "U" — "ты". Там, где пересекаются FOND и "U", в айдентике — как и в жизни — рождаются новые смыслы, новые сообщения, нечто большее, что двигает индустрию вперед», — рассказали авторы работы.