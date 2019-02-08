Власти Адыгеи хотят построить пожарные части в горах и у Краснодара

Адыгея рассчитывает в рамках федеральных программ построить две пожарные части: в поселке Яблоновском Тахтамукайского района и поселке Хамышки Майкопского района. Именно там превышено время прибытия пожарно-спасательных подразделений

Решение этой проблемы обсуждалось в ходе рабочей встречи министра по делам ГО и ЧС Евгения Зиничева и главы республики Мурата Кумпилова 8 февраля в Москве.

Руководитель республики пояснил, что из-за загруженности автодорог пожарные службы Краснодара не всегда могут своевременно прибыть к месту пожара в поселок Яблоновский с численностью населения более 34 тыс. человек. Также весь горно-туристический кластер республики, расположенный в направлении плато Лагонаки и поселка Гузерипль, оказывается незащищенным из-за его большой удаленности (45 км) от пожарного депо в поселке Каменномостском.

Отдельно собеседники рассмотрели вопросы о структуре регионального ведомства, где насчитывается 16 противопожарных подразделений федеральной (480 человек и 63 единиц техники) и 2 подразделения республиканской службы (43 человека и 1 единица техники). Этого резерва недостаточно для оперативного реагирования на случаи пожаров. Некоторые населенные пункты остаются неприкрытыми, отметили участники встречи.

По итогам встречи Евгений Зиничев дал соответствующие поручения руководителям подразделений, сообщили в пресс-службе главы республики.