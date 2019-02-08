В Краснодаре к комплексу «Экспоград-Юг» на время выставок продлят четыре автобусных маршрута

К краснодарскому комплексу «Экспоград-Юг» временно продлят маршруты автобусов № 1, 31, 62 и 75

Такие меры примут в связи с проведением выставок и форумов. Изменения коснуться автобусов № 1 автовокзал «Южный» — мегацентр «Красная площадь», № 31 военный городок имени Жукова — гипермаркет «Лента» на Восточном обходе, № 62 мегацентр «Красная площадь» — улица Генерала Трошева, № 75 Юбилейный микрорайон — мегацентр «Красная площадь». Транспорт со специальными табличками будет перевозить пассажиров с 8:00 до 20:00 в дни проведения мероприятий.

Также до комплекса можно добраться на автобусах регулярного маршрута № 56 мегацентр «Красная площадь» — музей «Россия — моя история» — ТЦ «Планета». На этом маршруте постоянно работают шесть автобусов. Средний интервал движения составляет 20 минут, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В «Экспоград-Юг» пройдут: