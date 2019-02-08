В Краснодаре к комплексу «Экспоград-Юг» на время выставок продлят четыре автобусных маршрута
К краснодарскому комплексу «Экспоград-Юг» временно продлят маршруты автобусов № 1, 31, 62 и 75
Такие меры примут в связи с проведением выставок и форумов. Изменения коснуться автобусов № 1 автовокзал «Южный» — мегацентр «Красная площадь», № 31 военный городок имени Жукова — гипермаркет «Лента» на Восточном обходе, № 62 мегацентр «Красная площадь» — улица Генерала Трошева, № 75 Юбилейный микрорайон — мегацентр «Красная площадь». Транспорт со специальными табличками будет перевозить пассажиров с 8:00 до 20:00 в дни проведения мероприятий.
Также до комплекса можно добраться на автобусах регулярного маршрута № 56 мегацентр «Красная площадь» — музей «Россия — моя история» — ТЦ «Планета». На этом маршруте постоянно работают шесть автобусов. Средний интервал движения составляет 20 минут, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
В «Экспоград-Юг» пройдут:
- с 7 по 8 февраля — форум «Комплексное развитие городов современной России: проблемы и пути решения»;
- с 27 февраля по 2 марта — Международная выставка WorldBuild Krasnodar и выставка технических средств охраны Securika;
- с 3 по 6 апреля — Международная выставка мебели UMIDS 2019;
- с 12 по 14 апреля — Национальный базар «Халяль»;
- с 16 по 18 апреля — выставки продуктов питания и напитков InterFood и «Кубаньпродэкспо 2019»;
- с 22 по 24 мая — медицинские выставки Dentima и Medima;
- с 29 мая по 1 июня — выставка оборудования и материалов для эстетической косметологии Beauty Show, ювелирная выставка Jewellery Salon.
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