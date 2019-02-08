В выходные на Кубани прогнозируют похолодание и дождь

Метеорологи прогнозируют в Краснодаре небольшое похолодание и осадки 9 и 10 февраля

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в субботу будет облачно, в воскресенье ожидается небольшой дождь. Ночные температуры — 3-4 °С, днем — 7 °С. Ветер 1-2 м/с.

В северной части региона прогнозируют дождь со снегом. Днем термометры покажут 1-5 °С, в южной половине Кубани — 6-8 °С.

По данным на сайте Росгидромета, на участке Черноморского побережья от Новороссийска до Сочи 9 февраля будет облачно, на следующий день ожидаются осадки. Днем воздух прогреется до 10‑13 °С.