Грузооборот Туапсинского порта в 2018 году составил 13 млн тонн

Грузооборот Туапсинского морского торгового порта (ТМТП) по итогам 2018 года составил 13,04 млн тонн

Это на 8% меньше, чем по итогам 2017 года. Основной причиной снижения показателя стало сокращение экспортного потока нефтеналивных продуктов и объемов перевалки угля.

Обработка нефтепродуктов снизилась на 15,4% — до 5,4 млн тонн. Объем перевалки сухих грузов составил 7,6 млн тонн. Показатель почти не изменился по сравнению с прошлогодним.

В пресс-службе ТМТП пояснили, что основная причина снижения показателей по грузопотоку — сокращение поступления грузов в порт по железной дороге в течение года. Это связано с ростом интенсивности пассажирских перевозок на Северо-Кавказской железной дороге летом, объявлением ЧС в связи с наводнением в Туапсинском районе в октябре и ремонтом тоннеля на дороге Белореченск — Туапсе в ноябре-декабре прошлого года.

Больше всего ограничения отразились на годовом объеме перевалки угля. Этот показатель составил 2,62 млн тонн, что на 14,7% ниже итогов 2017 года. Грузооборот зерновых снизился на 8,5% и составил 1,97 млн тонн.

Грузооборот черных металлов в 2018 году повысился на 18% — до 2,94 млн тонн. Уточняется, что это рекордный для Туапсинского порта показатель. В пресс-службе порта пояснили, что показатель вырос после реализации инвестпроекта, помогающего увеличить перерабатывающую способность по черным металлам.

За год в порту погрузили 80 тыс. тонн плодоовощной продукции. Это вдвое больше результатов 2017 года.

В целом в 2018 году основную часть грузопотока порта сформировали экспортные грузы, которые составили 12,83 млн тонн. Показатель сократился на 8,7%. Доля экспорта составила 98,4%, импорта — 0,6%, внутреннего судоходства — 1%.

В прошлом году в порту обработали 610 транспортных судов, из которых 334 сухогрузных и 276 нефтеналивных. Также порт принял 111 тыс. железнодорожных вагонов.