В Ростове назначили нового директора департамента транспорта

В Ростове-на-Дону новым директором департамента транспорта стал Христофор Ермашов

Ермашов был назначен на эту должность 7 февраля, сообщила пресс-служба городской администрации.

В конце ноября 2018 года заместитель главы Ростова по транспорту Евгений Лебедев уволился по собственному желанию.

Как сообщали Юга.ру, 28 января ушел в отставку директор департамента транспорта Сергей Саенко, который занимал эту должность с июня 2017 года.

Кто такой Христофор Ермашов

Христофор Ермашов родился в июне 1978 года в Ростове-на-Дону. В 1999 году окончил Ростовскую государственную экономическую академию по специальности «экономика природопользования».

С 2004 по 2011 год был заместителем главного специалиста и начальника отдела экономического анализа и контроля в департаменте транспорта Ростова.

С 2011 по 2017 год работал начальником отдела мониторинга законодательной базы и методологии управления экономического контроля администрации Ростова-на-Дону.

С января по октябрь 2017-го занимал должность заместителя директора по управлению и контролю движения городского пассажирского транспорта муниципального бюджетного учреждения «Центр интеллектуальной транспортной системы».

С апреля 2018 года по январь 2019-го Ермашов работал исполнительным директором, затем генеральным директором «Агентства развития платежных систем».