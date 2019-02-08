Водитель легковушки погиб в ДТП с фурой на Кубани
Краснодарский край Валерия Дульская
В Тихорецком районе 7 февраля автомобиль врезался в фуру, есть жертва
Авария произошла около 8:00 на трассе М-29 «Кавказ». По предварительным данным, 39-летний мужчина за рулем машины Kia Spectra во время обгона выехал на встречную полосу и врезался в фуру MAN с полуприцепом.
В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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