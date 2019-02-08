В Майкопе установят фильтр для улучшения качества воды

Адыгея

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В Майкопе установят фильтр, который улучшит качество воды в городе

Местные жители пожаловались главе Адыгеи Мурату Кумпилову на периодические проблемы с качеством воды, которая идет из крана с желтым оттенком. Во время прямого эфира на ВГТРК «Адыгея» 7 февраля Кумпилов пообещал решить проблему.

Для этого планируется установить фильтр в системе Гавердовского водозабора. Это позволит очистить воду, поступающую из артезианских скважин. Как уточнил порталу Юга.ру мэр Майкопа Андрей Гетманов, работы начнутся уже в этом году, на установку фильтра понадобится около 100 млн рублей.

Глава Адыгеи подчеркнул, что обеззараживание воды из артезианских источников будет проводиться в рамках проекта по строительству водовода. Вода туда будет поступать сразу из двух горных источников, добавил глава республики.

Водоснабжение Майкоп
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