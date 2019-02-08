Жителя Омска будут судить за смерть сына во время шторма в Анапе
В Анапе жителя Омска обвинили в причинении смерти по неосторожности своему сыну
Мужчина отдыхал на курорте с женой и двумя детьми. Он знал, что купание в море запрещено из-за шторма, однако позволил своему 11-летнему сыну зайти в воду. В результате ребенка унесло в открытое море.
Тело мальчика нашли 11 сентября на берегу «Центрального» пляжа поселка Витязево. Ребенок умер от асфиксии в воде.
Отца мальчика обвинили по ч.1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Анапской межрайонной прокуратуры.
Как писали Юга.ру, в сентябре 2018 года в Анапе искали 11-летнего ребенка из Омска, который пропал во время купания в шторм.
И другие события Краснодара с 8 по 10 февраля
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.