На Дону следователи проверяют органы опеки, которые якобы насильно забрали детей из православного приюта

Следственные органы Ростовской области проводят проверку размещенной в СМИ информации о том, что региональные органы опеки насильно забрали несколько детей из православного приюта, чтобы вернуть их родителям

«В опубликованной информации содержатся сведения о нарушении прав детей. СКР по Ростовской области организовало проведение доследственной проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям должностных лиц органов опеки», — сообщили в пресс-службе ведомства.

О ситуации, которая произошла с воспитанниками московского православного детского социально-реабилитационного центра «Покров», написал ряд изданий.

«Комсомольской правде» директор приюта Юлия Максимова рассказала, что органы опеки Ростовской области внезапно решили забрать содержащихся в учреждении детей из региона. При этом, по ее словам, это стало неожиданностью и для родителей этих детей, которые заявили о давлении (их якобы заставили написать заявления о возвращении детей), и для детей, которые не хотели возвращаться в неблагополучные семьи.

Максимова связала это с убийством 5-летней девочки, произошедшим в сентябре в одной из неблагополучных семей в Родионо-Несветайском районе.

«Тогда начали выяснять: чем занимаются местные чиновники? Вот тут-то и всплыло: семь детей из этого района находятся в нашем центре! А ведь сотрудники опеки по роду своей деятельности должны были проводить с ними работу, определять в те же детдома. (...) Из-за того, что дети у нас, они не получают на них дотации от государства. Вот тогда и последовал якобы негласный приказ: вернуть всех обратно. Причем против здравого смысла — просто выдернуть их посреди учебного года из привычной обстановки», — сказала Максимова.

Всего в приюте «Покров» содержалось 15 детей из Ростовской области — от 4 до 17 лет. Уехали в итоге 10. DonNews Максимова рассказала, что они не хотели уезжать, но по закону дети имеют право голоса в этом вопросе лишь с 10 лет.

В минобразования Ростовской области объяснили решение об изъятии детей тем, что они находятся далеко от родителей.

«При проведении проверок деятельности органов опеки и попечительства были выявлены факты помещения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в организации, расположенные за пределами Ростовской области», — рассказали в ведомстве.

В свою очередь начальник отдела социально-правовой поддержки детства и координации деятельности органов опеки регионального минобразования Луиза Фенева заявила, что инициатива по возврату детей никак не связана с убийством ребенка. По ее словам, факт проживания детей в этом приюте был выявлен в ходе плановой проверки. Кроме того, она опровергла то, что дети не хотели возвращаться домой, и подтвердила, что специалисты действительно уговорили родителей написать заявление об их возврате.

В ситуацию также вмешалась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Она назвала недопустимыми действия органов опеки, которые нарушили интересы детей.

По словам Кузнецовой, «в нарушение интересов самих детей и норм закона представителями Ростовской области не была обеспечена работа по налаживанию детско-родительских отношений». Так, утверждает она, не было проведено ни одной предварительной встречи с родителями, которых дети не видели долгое время, кроме того, на одного из детей отсутствовал необходимый пакет документов. По информации Кузнецовой, четверо детей написали отказ от возвращения домой.

Она заверила, что будет следить за жизнеустройством детей, которые уехали с родителями в Ростов-на-Дону, а также даст оценку действиям органов опеки, передает ТАСС.