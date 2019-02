Глава Ингушетии опубликовал свой номер телефона для приема жалоб на чиновников и коррупцию

View this post on Instagram

Провел заседание республиканской комиссии по противодействию коррупции, на котором были озвучены основные итоги работы за 2018 год. Успехи есть, но этого мало. Необходимо более масштабно подойти к этому вопросу. Без участия самих жителей республики сложно будет говорить об положительных результатах. Призываю, уважаемые жители республики, продолжить борьбу с этим явлением! Отбросив в сторону родственные и другие факторы, нужно принципиально вести себя в отношении коррупционных проявлений. Тем более что сами коррупционеры не считаются ни с родственными, ни с религиозными факторами, ни с любыми другими нормами морали и права. Буду благодарен вам за предметные жалобы с указанием конкретных лиц и фактов коррупции с приложением фото-, аудио- и видеоматериалов. Обращения могут делать жители, которые столкнулись с коррупцией в их отношении или стали очевидцами ее проявления. Сообщения направляются по электронной почте Совета безопасности Ингушетии sovbezri@mail.ru; по номеру моего мобильного телефона 8 (962) 647-30-30 с помощью смс или оставить на моих страницах в социальных сетях. Все обращения будут рассмотрены. Помимо этого, мы запустили новую систему интернет-мониторинга обращений граждан в социальных сетях «Инцидент-менеджмент». Все они будут непосредственно направляться в соответствующие структуры, которые оперативно отреагируют на них. #коррупция#совещание#Магас#прокуратораРИ#Евкуров#ингушетия