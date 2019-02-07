Глава Ингушетии опубликовал свой номер телефона для приема жалоб на чиновников и коррупцию
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призвал жителей республики сообщать о фактах коррупции лично ему
После заседания республиканской комиссии по противодействию коррупции Евкуров написал в своих соцсетях, что без участия жителей сложно будет говорить об положительных результатах в этой сфере.
«Призываю, уважаемые жители республики, продолжить борьбу с этим явлением! Отбросив в сторону родственные и другие факторы, нужно принципиально вести себя в отношении коррупционных проявлений. (…) Буду благодарен вам за предметные жалобы с указанием конкретных лиц и фактов коррупции с приложением фото-, аудио- и видеоматериалов», — написал глава Ингушетии.
Он пояснил, что обращения могут делать люди, которые столкнулись с коррупцией в их отношении или стали очевидцами ее проявления.
«Сообщения направляются по электронной почте Совета безопасности Ингушетии sovbezri@mail.ru; по номеру моего мобильного телефона +7(962)647-30-30 с помощью смс или оставить на моих страницах в социальных сетях. Все обращения будут рассмотрены», — заявил Евкуров.
Он добавил, что все сообщения будут направляться в соответствующие структуры, которые оперативно отреагируют на них.
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Провел заседание республиканской комиссии по противодействию коррупции, на котором были озвучены основные итоги работы за 2018 год. Успехи есть, но этого мало. Необходимо более масштабно подойти к этому вопросу. Без участия самих жителей республики сложно будет говорить об положительных результатах. Призываю, уважаемые жители республики, продолжить борьбу с этим явлением! Отбросив в сторону родственные и другие факторы, нужно принципиально вести себя в отношении коррупционных проявлений. Тем более что сами коррупционеры не считаются ни с родственными, ни с религиозными факторами, ни с любыми другими нормами морали и права. Буду благодарен вам за предметные жалобы с указанием конкретных лиц и фактов коррупции с приложением фото-, аудио- и видеоматериалов. Обращения могут делать жители, которые столкнулись с коррупцией в их отношении или стали очевидцами ее проявления. Сообщения направляются по электронной почте Совета безопасности Ингушетии sovbezri@mail.ru; по номеру моего мобильного телефона 8 (962) 647-30-30 с помощью смс или оставить на моих страницах в социальных сетях. Все обращения будут рассмотрены. Помимо этого, мы запустили новую систему интернет-мониторинга обращений граждан в социальных сетях «Инцидент-менеджмент». Все они будут непосредственно направляться в соответствующие структуры, которые оперативно отреагируют на них. #коррупция#совещание#Магас#прокуратораРИ#Евкуров#ингушетия
Как сообщали Юга.ру, также свой номер для личных обращений публиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он разместил его в феврале 2013 года в своих соцсетях, предложив отправлять туда личные обращения.
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