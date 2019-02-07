Глава Ингушетии опубликовал свой номер телефона для приема жалоб на чиновников и коррупцию

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призвал жителей республики сообщать о фактах коррупции лично ему

После заседания республиканской комиссии по противодействию коррупции Евкуров написал в своих соцсетях, что без участия жителей сложно будет говорить об положительных результатах в этой сфере.

«Призываю, уважаемые жители республики, продолжить борьбу с этим явлением! Отбросив в сторону родственные и другие факторы, нужно принципиально вести себя в отношении коррупционных проявлений. (…) Буду благодарен вам за предметные жалобы с указанием конкретных лиц и фактов коррупции с приложением фото-, аудио- и видеоматериалов», — написал глава Ингушетии.

Он пояснил, что обращения могут делать люди, которые столкнулись с коррупцией в их отношении или стали очевидцами ее проявления.

«Сообщения направляются по электронной почте Совета безопасности Ингушетии sovbezri@mail.ru; по номеру моего мобильного телефона +7(962)647-30-30 с помощью смс или оставить на моих страницах в социальных сетях. Все обращения будут рассмотрены», — заявил Евкуров.

Он добавил, что все сообщения будут направляться в соответствующие структуры, которые оперативно отреагируют на них.