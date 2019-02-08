На Кубани планируют создать еще 14 детских технопарков «Кванториум»
В Краснодарском крае в рамках нацпроекта «Образование» к 2024 году планируется создать 14 технопарков«Кванториум» — высокотехнологичных площадок научно-технического образования детей
Первый такой технопарк был открыт в столице региона в конце декабря.
В ходе коллегии министерства образования региона вице-губернатор Анна Минькова сообщила, что в рамках проекта «Успех каждого ребенка» в крае планируют создать еще 14 «Кванториумов».
«До 2024 года мы должны создать 4 таких стационарных технопарка в городах с населением более 60 тысяч человек — Анапе, Новороссийске, Сочи и Армавире, и 10 мобильных в сельской местности», — сказала Минькова.
По словам Миньковой, к 2024 году власти края должны обеспечить охват дополнительным образованием до 80% детей и предоставить им качественные условия для воспитания. Министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева уточнила, что в прошлом году среднекраевой показатель охвата допобразованием составил 71%.
Воробьева добавила, что реализация проекта «Успех каждого ребенка» предусматривает участие в федеральном конкурсном отборе по предоставлению грантов и предполагает государственно-частное партнерство, передает пресс-служба краевой администрации.
Напомним, «Кванториумы» создаются в российских регионах в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». Сейчас они функционируют в большинстве российских субъектов.
Там школьники могут реализовывать свои идеи и технологические разработки. К примеру, в лаборатории «Робоквантум» дети учатся настраивать беспроводное аппаратное обеспечение и осваивают передовые технологии в области электроники, мехатроники и программирования. В IT-квантуме ребята вместе с наставниками изучают принципы работы локальных сетей, конструируют электронные схемы. В «Аэроквантуме» подростки решают инженерные задачи по проектированию, сборке, а также коммерческому применению беспилотных летательных аппаратов. В цехе Hi-tech учащиеся всех квантумов могут работать над своими проектами.
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