На Кубани планируют создать еще 14 детских технопарков «Кванториум»

В Краснодарском крае в рамках нацпроекта «Образование» к 2024 году планируется создать 14 технопарков«Кванториум» — высокотехнологичных площадок научно-технического образования детей

Первый такой технопарк был открыт в столице региона в конце декабря. В ходе коллегии министерства образования региона вице-губернатор Анна Минькова сообщила, что в рамках проекта «Успех каждого ребенка» в крае планируют создать еще 14 «Кванториумов». «До 2024 года мы должны создать 4 таких стационарных технопарка в городах с населением более 60 тысяч человек — Анапе, Новороссийске, Сочи и Армавире, и 10 мобильных в сельской местности», — сказала Минькова.

По словам Миньковой, к 2024 году власти края должны обеспечить охват дополнительным образованием до 80% детей и предоставить им качественные условия для воспитания. Министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева уточнила, что в прошлом году среднекраевой показатель охвата допобразованием составил 71%. Воробьева добавила, что реализация проекта «Успех каждого ребенка» предусматривает участие в федеральном конкурсном отборе по предоставлению грантов и предполагает государственно-частное партнерство, передает пресс-служба краевой администрации.