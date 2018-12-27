В Краснодаре открылся детский технопарк «Кванториум»

В Краснодаре 25 декабря состоялось торжественное открытие детского технопарка «Кванториум», в котором приняла участие компания «Ростелеком»

Накануне специалисты компании организовали в здании технопарка проводной доступ в интернет по волоконно-оптическому кабелю, а также обеспечили будущим посетителям центра возможность подключения по Wi-Fi.

Во время торжественной церемонии директор Центр детского и юношеского технического творчества Владимир Щебетун и директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, для детей, проходящих обучение в технопарке, сотрудники национального оператора связи будут проводить лекции и мастер-классы, организовывать экскурсии на объекты «Ростелекома» и участвовать в оценке их научных разработок.

«Несмотря на то, что соглашение о сотрудничестве подписано только сегодня, наши организации связывают давние партнерские отношения. Начиная с февраля 2017-го, мы выступали партнером проведения олимпиад по 3D-моделированию, краевых соревнований по робототехнике "Робоквант" и межрегионального фестиваля "Робофест-Юг", конкурса проектных идей школьников "Траектория успеха" и соревнований по сборке машин Голдберга. Для нас очень важна поддержка таких инициатив, потому что они помогают развивать творческие способности школьников, повышают их интерес к науке и современным технологиям. Они готовят ребят к жизни в новых реалиях, где роботизированное производство будет в порядке вещей», — отметил Сергей Поляков.