В Краснодаре открылся детский технопарк «Кванториум»
В Краснодаре 25 декабря состоялось торжественное открытие детского технопарка «Кванториум», в котором приняла участие компания «Ростелеком»
Накануне специалисты компании организовали в здании технопарка проводной доступ в интернет по волоконно-оптическому кабелю, а также обеспечили будущим посетителям центра возможность подключения по Wi-Fi.
Во время торжественной церемонии директор Центр детского и юношеского технического творчества Владимир Щебетун и директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, для детей, проходящих обучение в технопарке, сотрудники национального оператора связи будут проводить лекции и мастер-классы, организовывать экскурсии на объекты «Ростелекома» и участвовать в оценке их научных разработок.
«Несмотря на то, что соглашение о сотрудничестве подписано только сегодня, наши организации связывают давние партнерские отношения. Начиная с февраля 2017-го, мы выступали партнером проведения олимпиад по 3D-моделированию, краевых соревнований по робототехнике "Робоквант" и межрегионального фестиваля "Робофест-Юг", конкурса проектных идей школьников "Траектория успеха" и соревнований по сборке машин Голдберга. Для нас очень важна поддержка таких инициатив, потому что они помогают развивать творческие способности школьников, повышают их интерес к науке и современным технологиям. Они готовят ребят к жизни в новых реалиях, где роботизированное производство будет в порядке вещей», — отметил Сергей Поляков.
Детский технопарк «Кванториум» — это современный формат дополнительного образования для школьников, направленный на возрождение престижа инженерных и научных профессий и подготовку высококвалифицированных кадров, рассказали в пресс-службе «Ростелекома».
Детские технопарки создаются по всей стране по поручению президента России в рамках приоритетного проекта Правительства РФ «Доступное дополнительное образование для детей».
«Ростелеком» выступил с инициативой поддержки этого направления работы во всех регионах страны. Соответствующее соглашение между национальным оператором связи и «Фондом новых форм развития образования» было подписано в Москве на форуме «Открытые инновации». На юге страны, помимо краснодарского «Кванториума», при поддержке «Ростелекома» уже открылись технопарки в Ростове-на-Дону, Астрахани и Владикавказе.
Краснодарский технопарк будет работать на базе «Центра детского и юношеского технического творчества Краснодарского края». После открытия к занятиям в нем смогут приступить около 800 человек в возрасте от 7 до 18 лет. Обучение в «Кванториуме» бесплатное.
Как сообщали Юга.ру, первый на Кубани детский технопарк «Кванториум» планировалось открыть в ноябре 2018 года.
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