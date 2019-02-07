Под Анапой сгорела СТО площадью 400 кв. метров

В станице Анапской днем 7 февраля произошел пожар на станции техобслуживания на площади 400 кв. метров

Сообщение о возгорании здания на улице Набережной поступило спасателям в 13:05. В 13:43 пожар на площади 400 кв. метров локализовали.

Предварительно, сгорело помещение СТО. Никто не пострадал.

На месте работали 15 человек и четыре спецмашины, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Туапсе 3 февраля произошел пожар на станции техобслуживания.