В Туапсе потушили пожар на СТО

В Туапсе 3 февраля произошел пожар на станции техобслуживания

Заявка о возгорании на улице Фрунзе поступила спасателям в 17:17. Горело одноэтажное здание. В 18:00 пламя локализовали, в 18:40 — полностью потушили. Площадь пожара составила 250 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В тушении были задействованы 13 спасателей и четыре машины.