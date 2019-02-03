В Туапсе потушили пожар на СТО
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Туапсе 3 февраля произошел пожар на станции техобслуживания
Заявка о возгорании на улице Фрунзе поступила спасателям в 17:17. Горело одноэтажное здание. В 18:00 пламя локализовали, в 18:40 — полностью потушили. Площадь пожара составила 250 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В тушении были задействованы 13 спасателей и четыре машины.
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