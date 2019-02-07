В Гулькевичах осудили парня, который на трассе избил битой водителя

В Гулькевичах парня приговорили к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы за избиение водителя битой

Суд установил, что 20 января 2018 года в 23:45 на трассе Гулькевичи — Кропоткин водитель машины Nissan Almera подрезал автомобиль Hyundai Elantra, за рулем которого был 28-летний местный житель.

Молодые люди начали ссориться, после чего 21-летний пассажир Nissan взял деревянную бейсбольную биту и ударил ей по лицу оппонента. От удара тот упал на землю, а злоумышленник продолжил его бить по разным частям тела.

Молодой человек получил тяжкий вред здоровью.

Против нападавшего возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия).

Адвокат обвиняемого пытался доказать, что у его подзащитного не было умысла причинить тяжкий вред здоровью и он бил потерпевшего в область ног. Однако суд приговорил молодого человека к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.