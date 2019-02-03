Трое мужчин избили битой и выстрелили в покупателя магазина автозапчастей в Ингушетии

В ингушском Карбулаке трое мужчин избили битой, а потом несколько раз выстрелили в 23-летнего жителя села Яндаре

ЧП произошло 31 января около 20:00 на улице Осканова в магазине автозапчастей. Трое неизвестных несколько раз ударили бейсбольной битой покупателя. Затем они два раза выстрелили в него из травматического пистолета, после чего скрылись. Молодого человека госпитализировали в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы.

Полицейские установили, что одним из участников конфликта был безработный и ранее не судимый 39-летний житель села Сурхахи. Его задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина дал признательные показания и отдал травматический пистолет, зарегистрированный на имя его отца.

На задержанного и владельца оружия составили административные протоколы по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ (Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах) и ч. 6 ст. 20.8 КоАП РФ (Нарушение правил хранения оружия).

Проверку по факту избиения и стрельбы продолжают. Устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе МВд России по Республике Ингушетия.