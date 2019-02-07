На Кубани предприниматель обманом получил кредит на 15 млн рублей и не смог его вернуть

Краснодарский край

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В Каневском районе будут судить мужчину, который обманул банк для получения кредита на 15 млн рублей

Сотрудник банка обратился в полицию с заявлением о том, что житель станицы Каневской не выплачивает деньги по кредиту. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель, который оптом продает удобрения, взял в кредит 15 млн рублей. Для этого он предоставил в банк недостоверные сведения о том, что у него есть залоговое имущество.

После получения кредита мужчина выплатил банку более 900 тыс. рублей. После этого он перестал выполнять свои обязательства. Ущерб составил 15 млн рублей.

Против 64-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере). Подозреваемому назначили подписку о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, Кубань попала в тройку регионов РФ по объему выданных кредитов в 2018 году.

Деньги Каневской район Кредитование Мошенничество Полиция
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