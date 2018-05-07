Кубань попала в тройку регионов РФ по объему выданных кредитов

В первом квартале 2018 года россияне получили 8,65 млн кредитов на общую сумму 1,59 трлн рублей

Число взятых кредитов выросло на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а их объем увеличился на 53%, передает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В первые три месяца 2018 года россиянам было выдано на 66% больше кредитных карт — всего 2,29 млн общим лимитом 166,98 млрд рублей. Год назад 1,38 млн человек получили новые карты с общим лимитом в 80,26 млрд рублей. Средний лимит по карте вырос с 65 тыс. до 73 тыс. рублей.

Количество ипотечных кредитов увеличилось на 33% — всего 99,71 тыс. на общую сумму 197 млрд рублей против 74,83 тыс. жилищных кредитов на сумму 138,29 млрд рублей за аналогичный период 2017 года.

Лидерами по объемам кредитования стали Москва и Московская область, там заемщики взяли почти 900 тыс. кредитов на сумму более 284,13 млрд рублей. Вторыми идут Санкт-Петербург и Ленинградская область с 361 тыс. кредитов на 98,06 млрд рублей. На третьем месте Краснодарский край, где выдали 317 тыс. кредитов на сумму 51,58 млрд рублей.

В топ-10 кредитно-активных регионов попали Свердловская, Ростовская, Челябинская, Самарская и Нижегородская области, а также Татарстан и Башкортостан, передает «Российская газета».