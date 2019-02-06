Вход на соревнования Кубка мира по санному спорту в Сочи будет бесплатным для зрителей

Зрители могут бесплатно попасть на соревнования заключительного этапа Кубка мира по санному спорту сезона 2018-2019, который пройдет в Сочи

Заезды состоятся 23 и 24 февраля на базе санно-бобслейной трассы в Красной Поляне. Все желающие могут свободно попасть туда по документам, удостоверяющим личность, сообщили в пресс-службе Федерации санного спорта России.

«В этом году в турнире примут участие лидеры российской сборной, в конце января одержавшие легендарную победу в эстафетной гонке на чемпионате мира в Винтерберге», — уточнили в пресс-службе.

Также на этапе Кубка мира в Сочи выступят олимпийские чемпионы по санному спорту Феликс Лох, Натали Гейзенбергер, представители европейских сборных, составляющих им достойную конкуренцию — чемпион мира 2017 года Вольфганг Киндл, Доминик Фишналлер, Крис Мадзер, Эрин Хэмлин и другие.

Как писали Юга.ру, последние два сезона в календаре Кубка мира по санному спорту не было этапа в России.