В Сочи пройдет заключительный этап Кубка мира по санному спорту
Исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин рассказал, что в Сочи состоится заключительный этап Кубка мира по санному спорту сезона-2018/19
По его словам, этап соревнований пройдет на курорте в феврале 2019 года.
«22 февраля состоятся соревнований Кубка наций, а 23 и 24 февраля — старты Кубка мира», — сказал Тюрин.
Последние два сезона в календаре Кубка мира не было этапа в России, сообщает «Матч».
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