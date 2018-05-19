В Сочи пройдет заключительный этап Кубка мира по санному спорту

Исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин рассказал, что в Сочи состоится заключительный этап Кубка мира по санному спорту сезона-2018/19

По его словам, этап соревнований пройдет на курорте в феврале 2019 года.

«22 февраля состоятся соревнований Кубка наций, а 23 и 24 февраля — старты Кубка мира», — сказал Тюрин.

Последние два сезона в календаре Кубка мира не было этапа в России, сообщает «Матч».