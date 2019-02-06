Морякам севшего на мель в Темрюкском районе сухогруза не выплатили 1,6 млн рублей зарплаты
Прокуратура потребовала от иностранной компании выплатить долги по зарплате экипажу сухогруза, который сел на мель в Темрюкском районе
На невыплату зарплаты пожаловался механик сухогруза Surov. Прокуратура установила, что заработную плату не выплачивали морякам два-три месяца.
В Темрюкский районный суд подали иск и потребовали взыскать с иностранной компании долг по заработной плате в 1,6 млн рублей. Также в суд подали заявление о принятии обеспечительных мер, сообщила 6 февраля пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Как писал портал Юга.ру, около мыса Железный Рог на южном берегу Таманского полуострова в ночь с 24 на 25 декабря сел на мель сухогруз Surov, который шел под флагом Монголии. На борту находились 11 членов экипажа: два гражданина Азейбарджана и девять россиян. Судно все еще стоит на мели.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.