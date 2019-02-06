Морякам севшего на мель в Темрюкском районе сухогруза не выплатили 1,6 млн рублей зарплаты

Прокуратура потребовала от иностранной компании выплатить долги по зарплате экипажу сухогруза, который сел на мель в Темрюкском районе

На невыплату зарплаты пожаловался механик сухогруза Surov. Прокуратура установила, что заработную плату не выплачивали морякам два-три месяца. В Темрюкский районный суд подали иск и потребовали взыскать с иностранной компании долг по заработной плате в 1,6 млн рублей. Также в суд подали заявление о принятии обеспечительных мер, сообщила 6 февраля пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.