СК завел дело на мужчину, напавшего с ножом на сотрудницу банка в Сочи

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи на мужчину, который напал с ножом на сотрудницу банка, 6 февраля завели дело о покушении на убийство

Как сообщали Юга.ру, днем 5 февраля 43-летний местный житель пришел в отделение банка на улице Горького и обратился в отдел по работе с клиентами. Там он перепрыгнул через стойку и начал ножом бить 27-летнюю сотрудницу банка по голове.

Сотрудники банка и очевидцы обезвредили нападавшего, вызвали полицию и скорую. Пострадавшую девушку доставили в больницу.

На нападавшего завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство). Ему назначили психолого-психиатрическую судебную экспертизу, сообщила 6 февраля пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Покушение Полиция Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи восстановили смытый во время осеннего подтопления участок водозабора
На Дону бизнесмен получил 4,5 года колонии за мошенничество с субсидиями и незаконный кредит
На Дону двух экс-полицейских осудили за присвоение денег для информаторов
В Краснодаре пропал участник поискового движения с татуировками орла и скорпиона
Морякам севшего на мель в Темрюкском районе сухогруза не выплатили 1,6 млн рублей зарплаты
СК завел дело на мужчину, напавшего с ножом на сотрудницу банка в Сочи

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале