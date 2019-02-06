СК завел дело на мужчину, напавшего с ножом на сотрудницу банка в Сочи

В Сочи на мужчину, который напал с ножом на сотрудницу банка, 6 февраля завели дело о покушении на убийство

Как сообщали Юга.ру, днем 5 февраля 43-летний местный житель пришел в отделение банка на улице Горького и обратился в отдел по работе с клиентами. Там он перепрыгнул через стойку и начал ножом бить 27-летнюю сотрудницу банка по голове.

Сотрудники банка и очевидцы обезвредили нападавшего, вызвали полицию и скорую. Пострадавшую девушку доставили в больницу.

На нападавшего завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство). Ему назначили психолого-психиатрическую судебную экспертизу, сообщила 6 февраля пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.