В Адыгее на финансовую поддержку бизнеса в 2018 году направили 125 млн рублей

В Адыгее в 2018 году поддержку получили 1 тыс. 810 субъектов малого и среднего предпринимательства

Из этого числа прямую финансовую поддержку получили 123 субъекта, еще 10 коммерческим организациям дали гарантийную поддержку.

В министерстве экономического развития и торговли Адыгеи порталу Юга.ру сообщили, что на прямую финансовую помощь было направлено 125,5 млн рублей, на гарантийную — 77,9 млн рублей, благодаря чему предприниматели смогли привлечь 225 млн рублей кредитных средств. В министерстве уточнили, что гарантийную помощь можно получить, если сумма кредита превышает 3 млн рублей.

Также в 2018 году на реализацию мероприятий программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» направили 121,2 млн рублей.

В пресс-службе главы Адыгеи Мурата Кумпилова рассказали, что в республике продолжается развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Уже открыт МФЦ для бизнеса, завершено строительство агробизнес-инкубатора. Завершение ввода в эксплуатацию всех объектов намечено на апрель 2019 года.

В прошлом году прямую финансовую поддержку получили 123 субъекта, гарантийную — 10 субъектов. С этого года внедряется «Программа 8,5», реализуемая корпорацией МПС. Также в этом году планируется создать центр «Мой бизнес».