В Ростове будут судить инспектора Новороссийской таможни, который за взятку не проверял грузы

Краснодарский край, Ростовская область

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В Ростове-на-Дону сотрудника Новороссийской таможни обвинили в получении взяток

По данным следствия, с 2016 года до начала 2018 года главный государственный таможенный инспектор отделения торговых ограничений и экспертного контроля Новороссийской таможни получал от представителей двух фирм взятки на сумму 721 тыс. рублей. За эти деньги он не реагировал на нарушения и не проверял товары, которые провозили эти организации на территорию таможенного союза (в зоне работы Новороссийской таможни).

Кроме того, с конца 2016 года до начала 2018 года сотрудник таможни получал взятки еще от одной фирмы — за содействие в регистрации обращений, подтверждающих вывоз товаров. За эти услуги он получил 71 тыс. рублей, сообщила 5 февраля пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

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Инспектора задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. На него завели уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 2 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу представляемых взяткодателем лиц, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершенное в крупном и значительном размере).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Взятка Ростов-на-Дону Суд Таможня
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