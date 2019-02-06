В Сочи пенсионер из Омска проплыл по морю 2014 метров в честь пятилетия Олимпиады

Краснодарский край

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В канун пятилетия со дня открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи пенсионер из Омска проплыл по морю 2014 метров

Олимпийскую акцию президент Новосибирской федерации холодового плавания провел в день своего 65-летия — 5 февраля.

Вице-мэр Сочи Марина Бралюк рассказала в своем инстаграме, что в 2014 году спортсмен прибежал из Омска в Сочи к открытию Олимпиады. Тогда он преодолел 3,7 тыс. км.

Бралюк рассказала в интервью журналистам, что мероприятия в честь пятилетия Игр-2014 пройдут во всех районах курорта с 9 по 14 февраля.

В программе праздника: бесплатное катание на коньках на тренировочной арене дворца спорта «Айсберг», показательные выступления горнолыжных инструкторов, торжественная закладка «Капсулы времени», импровизированный флешмоб «Олимпийские объятия волонтеров», фестиваль здоровья «Ходи, Сочи». На трассе «Сочи Автодрома» чемпионка мира и Европы, призер Олимпийских игр 2002 и 2006 года фигуристка Ирина Слуцкая проведет массовое занятие по скандинавской ходьбе.

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Фотографии перед сегодняшним заплывом. Николай Глушков, 65-летний житель Омска, проплыл 2014 метров в море. Почему сегодня? А потому, что в 2014 году к Открытию Олимпиады он прибежал (!) из Омска именно 5 февраля, а потом совершил заплыв! Так что сегодня, 5 февраля 2019 года, в честь 5-летия Олимпиады Николай Глушков проплыл в Сочи 2014 метров!!! #5-летиеолимпиады #сочи2014 #николайглушков #активноедолголетие #твойсочи

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Олимпиада в Сочи Плавание Праздники Сочи Черное море

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