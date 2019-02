В Сочи пенсионер из Омска проплыл по морю 2014 метров в честь пятилетия Олимпиады

View this post on Instagram

Фотографии перед сегодняшним заплывом. Николай Глушков, 65-летний житель Омска, проплыл 2014 метров в море. Почему сегодня? А потому, что в 2014 году к Открытию Олимпиады он прибежал (!) из Омска именно 5 февраля, а потом совершил заплыв! Так что сегодня, 5 февраля 2019 года, в честь 5-летия Олимпиады Николай Глушков проплыл в Сочи 2014 метров!!! #5-летиеолимпиады #сочи2014 #николайглушков #активноедолголетие #твойсочи