В Краснодаре на пять месяцев закроют проезд по улице Васнецова

В Краснодаре из-за реконструкции коллектора закроют движение транспорта по улице Васнецова

Планируется, что сквозной проезд закроют с 3 марта на пять месяцев. Это связано с реконструкцией канализационного коллектора, через который проходит 30% городских стоков. Старые трубы сети заменят на новые пластиковые.

На время проведения работ перекроют сквозной проезд транспорта на улице Васнецова от Селезнева до Северной. Подъезд к частным домам и организациям будет открыт.