В Краснодаре на пять месяцев закроют проезд по улице Васнецова

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре из-за реконструкции коллектора закроют движение транспорта по улице Васнецова

Планируется, что сквозной проезд закроют с 3 марта на пять месяцев. Это связано с реконструкцией канализационного коллектора, через который проходит 30% городских стоков. Старые трубы сети заменят на новые пластиковые. 

На время проведения работ перекроют сквозной проезд транспорта на улице Васнецова от Селезнева до Северной. Подъезд к частным домам и организациям будет открыт.

Генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко сообщил, что реконструкцию коллектора проведут в два этапа. Сначала работы будут проводить на участке от улицы Селезнева до Глинки, затем — от Глинки до Северной.

Ожидается, что работы продлятся до 3 августа, сообщила 6 февраля пресс-служба администрации Краснодара.

Дороги Краснодар Ремонт дорог Транспорт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре открыли новый участок ж/д обхода и вывели грузовые поезда за пределы города
На шести улицах Краснодара запретят остановку машин
В Сочи пенсионер из Омска проплыл по морю 2014 метров в честь пятилетия Олимпиады
Стивен Сигал решил не переезжать на Кубань
На Кубани глава поселка два года незаконно выписывал себе премии
В Кабардино-Балкарии разыскивают 43-летнего жителя Абхазии, подозреваемого в убийстве

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале