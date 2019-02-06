В Краснодаре на пять месяцев закроют проезд по улице Васнецова
В Краснодаре из-за реконструкции коллектора закроют движение транспорта по улице Васнецова
Планируется, что сквозной проезд закроют с 3 марта на пять месяцев. Это связано с реконструкцией канализационного коллектора, через который проходит 30% городских стоков. Старые трубы сети заменят на новые пластиковые.
На время проведения работ перекроют сквозной проезд транспорта на улице Васнецова от Селезнева до Северной. Подъезд к частным домам и организациям будет открыт.
Генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко сообщил, что реконструкцию коллектора проведут в два этапа. Сначала работы будут проводить на участке от улицы Селезнева до Глинки, затем — от Глинки до Северной.
Ожидается, что работы продлятся до 3 августа, сообщила 6 февраля пресс-служба администрации Краснодара.
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