На Дону осудили чиновницу, которая фиктивно устроила мужа на работу
В Красном Сулине вынесли приговор бывшей начальнице территориального отдела образования и ее супругу, обвинявшимся в мошенничестве
Суд установил, что чиновница, используя свое служебное положение, фиктивно устроила мужа в расчетный центр образования, где он получал зарплату, которой супруги распоряжались по своему усмотрению. Таким образом, с 2016 по 2017 год они получили более 100 тыс. рублей бюджетных денег.
Красносулинский районный суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Обвиняемую приговорили к штрафу в 500 тыс. рублей.
Ее мужа признали виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и наказали штрафом в 200 тыс. рублей, сообщила 5 февраля прокуратура Ростовской области.
Как писали Юга.ру, на Дону бывшую заведующую отделом образования администрации Волгодонского района подозревают в халатности и превышении полномочий: чиновница устроилась на фиктивную работу, чтобы раньше выйти на пенсию.
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