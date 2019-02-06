На Дону осудили чиновницу, которая фиктивно устроила мужа на работу

Ростовская область

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В Красном Сулине вынесли приговор бывшей начальнице территориального отдела образования и ее супругу, обвинявшимся в мошенничестве

Суд установил, что чиновница, используя свое служебное положение, фиктивно устроила мужа в расчетный центр образования, где он получал зарплату, которой супруги распоряжались по своему усмотрению. Таким образом, с 2016 по 2017 год они получили более 100 тыс. рублей бюджетных денег.

Красносулинский районный суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Обвиняемую приговорили к штрафу в 500 тыс. рублей.

Ее мужа признали виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и наказали штрафом в 200 тыс. рублей, сообщила 5 февраля прокуратура Ростовской области.

Как писали Юга.ру, на Дону бывшую заведующую отделом образования администрации Волгодонского района подозревают в халатности и превышении полномочий: чиновница устроилась на фиктивную работу, чтобы раньше выйти на пенсию. 

Мошенничество Суд Чиновники
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