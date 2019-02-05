На Дону чиновница устроилась на фиктивную работу, чтобы раньше выйти на пенсию

На бывшую заведующую отделом образования администрации Волгодонского района в феврале завели дело о халатности и превышении полномочий

По данным следствия, сотрудница администрации не проконтролировала составление списка детей-сирот, которым полагаются льготы на проезд, но заключила муниципальные контракты с коммерческой компанией на их перевозку. В 2016 и 2017 годах на расчетный счет организации перечислили 194 тыс. рублей, но услугу детям не предоставили.

Кроме того, в 2014 году чиновница фиктивно устроилась в одну из школ Волгодонского района на должность учителя обществознания. На самом деле в учебном учреждении она не работала, но числилась там до конца декабря 2018 года. Таким образом женщина хотела увеличить свой педагогический стаж, дающий право на досрочную трудовую пенсию, сообщила 5 февраля пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Против экс-сотрудницы администрации возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Расследование продолжается.

Как писали Юга.ру, в Ростовской области чиновница незаконно оформила инвалидность и получала пенсию.