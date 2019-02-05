Экс-депутата горсовета Анапы осудили за убийство крестного отца

Приморский районный суд Новороссийска вынес обвинительный приговор в отношении бывшего депутата горсовета Анапы Александра Журавеля, обвиняемого в убийстве своего крестного отца

Журавель приговорен к 8,5 лет колонии строгого режима по обвинению по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Умышленное убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконное ношение огнестрельного оружия, боеприпасов), передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в прокуратуре.

Журавеля задержали в мае 2018 года. По данным следствия, в ночь на 7 мая он убил своего 57-летнего крестного в районе станицы Раевской, выстрелив в него шесть раз. Погибшего обнаружили прохожие.

Согласно материалам обвинения, в тот вечер Журавель поссорился с ним в одном из местных кафе. «РБК Краснодар» писал, что причиной ссоры стали 2 млн рублей, которые погибший еще в 90-х годах одолжил депутату.

Александр Журавел трижды избирался депутатом муниципального совета. В разные годы был членом комитета по финансам и бюджету, муниципальной собственности, социально-экономическому развитию, предпринимательству и торговле. Входил в комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства, ЖКХ, промышленности, транспорта, энергетики и связи, секретарем комитета по вопросам правопорядка, делам казачества и ветеранов. Также он являлся учредителем или возглавлял несколько общественных организаций — Центр славянской культуры в Анапе, спортивный клуб «Спартанец», анапскую федерацию кудо.