Родители учеников лицея в Майкопе пожаловались на поборы

Мэр Майкопа Андрей Гетманов поручил провести проверку после распространившейся в соцсетях информации о незаконном сборе денег в лицее № 8 республиканского центра

Администрация города подала в отдел МВД по Майкопу ходатайство о проведении проверки правомерности действий сотрудников школы, которые хотели взыскать деньги на нужды образовательного учреждения.

«Поводом для разбирательства стала опубликованная в сети Instagram запись, в которой родители учеников сообщили о "бесконечных поборах, давлении со стороны одного из классных руководителей"», — отметили в мэрии.

Если факты незаконного сбора денег подтвердятся, виновных привлекут к ответственности, предупредили в пресс-службе администрации Майкопа.

Руководитель городского комитета по образованию Юлия Миллер отметила, что родители школьников могут сообщать о любых неправомерных действиях в образовательных организациях в администрацию города, в кабинет № 325 или по телефону 8 (8772) 52-35-88.