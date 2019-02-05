В Северском районе с лета ищут пропавшую без вести пенсионерку без пальцев на левой руке

В поселке Афипском Северского района ищут 86-летнюю Лидию Тарасову, которая ушла из дома и не вернулась

Заявление об исчезновении женщины написала ее внучка. Она рассказала, что ее бабушка жила в частном доме на улице Краснопартизанской. Летом 2018 года пенсионерка вышла из своего дома в неизвестном направлении, после этого о ней ничего не известно, сообщили 5 февраля в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В день исчезновения на женщине была длинная черная юбка, вязаная белая кофта и шлепки. Особая примета разыскиваемой — нет пальцев на левой кисти. У женщины заболевание, вызванное потерей памяти.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефонам: 8 (861) 224-90-21 или 102.