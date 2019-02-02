Краснодарская полиция нашла родственников ветерана Великой Отечественной, потерявшего память

Полиция Краснодара сообщила, что нашла родственников 94-летнего Сергея Самосюка из Апшеронска

В пресс-службе УМВД по Краснодару сообщили, что родственники ветерана живут в краевой столице. Они едут в отдел полиции, после этого заберут пенсионера из медучреждения.

По предварительным данным, в Краснодар Самосюк приехал 1 февраля в одно из лечебных учреждений.