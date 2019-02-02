Краснодарская полиция нашла родственников ветерана Великой Отечественной, потерявшего память

Краснодарский край

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Полиция Краснодара сообщила, что нашла родственников 94-летнего Сергея Самосюка из Апшеронска

В пресс-службе УМВД по Краснодару сообщили, что родственники ветерана живут в краевой столице. Они едут в отдел полиции, после этого заберут пенсионера из медучреждения.

По предварительным данным, в Краснодар Самосюк приехал 1 февраля в одно из лечебных учреждений.

Как сообщали Юга.ру, Сергей Самосюк оказался на улице Весенней в Краснодаре и обратился за помощью к местному жителю. Он ничего не помнил, в том числе, как оказался в Краснодаре. 

Апшеронский район Краснодар
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