В Ростове из-за тумана отменили и задержали 14 авиарейсов

Ростовская область

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В международном аэропорту Ростова-на-Дону утром 5 февраля из-за тумана отменили восемь авиарейсов компании «Азимут»

По данным пресс-службы авиакомпании, отменены рейсы из Тюмени, Махачкалы, Нижнекамска и Самары. Вылет самолетов из Ростова в эти же города также отменен, пишет «Интерфакс-Юг»

Пассажиров отмененных рейсов оповестили. Им предложили перенести дату вылета или вернуть деньги за билеты.

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Кроме того, в аэропорту Платов задержаны три рейса на прилет, два из которых из Санкт-Петербурга и один из Сочи. Из Ростова также не могут вылететь два самолета в Санкт-Петербург и один в Ереван.

Как сообщали Юга.ру, утром 5 февраля в Краснодаре из-за тумана задержали пять авиарейсов.

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