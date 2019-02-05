В Ростове из-за тумана отменили и задержали 14 авиарейсов

В международном аэропорту Ростова-на-Дону утром 5 февраля из-за тумана отменили восемь авиарейсов компании «Азимут»

По данным пресс-службы авиакомпании, отменены рейсы из Тюмени, Махачкалы, Нижнекамска и Самары. Вылет самолетов из Ростова в эти же города также отменен, пишет «Интерфакс-Юг».

Пассажиров отмененных рейсов оповестили. Им предложили перенести дату вылета или вернуть деньги за билеты.