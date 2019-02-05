В Ростове из-за тумана отменили и задержали 14 авиарейсов
В международном аэропорту Ростова-на-Дону утром 5 февраля из-за тумана отменили восемь авиарейсов компании «Азимут»
По данным пресс-службы авиакомпании, отменены рейсы из Тюмени, Махачкалы, Нижнекамска и Самары. Вылет самолетов из Ростова в эти же города также отменен, пишет «Интерфакс-Юг».
Пассажиров отмененных рейсов оповестили. Им предложили перенести дату вылета или вернуть деньги за билеты.
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Кроме того, в аэропорту Платов задержаны три рейса на прилет, два из которых из Санкт-Петербурга и один из Сочи. Из Ростова также не могут вылететь два самолета в Санкт-Петербург и один в Ереван.
Как сообщали Юга.ру, утром 5 февраля в Краснодаре из-за тумана задержали пять авиарейсов.
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