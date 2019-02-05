Россиян хотят избавить от обязанности самостоятельно проверять счетчики воды

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Росстандарт собирается внести в Госдуму законопроект, направленный на избавление граждан от обязанности проверять работу счетчиков воды

Проект предлагает возложить обязанность по обеспечению точными показаниями счетчиков на поставщика, сообщила «Российская газета».

Если поправки будут приняты, гражданам придется обеспечить доступ сотрудников соответствующих служб к внутридомовым счетчикам. Минстрой РФ разрабатывает варианты доступа специалистов в квартиры.

Зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев поддержал инициативу. По его мнению, в домах достаточно много приборов учета: на горячую и холодную воду, газ, тепло. Поэтому необходимо избавить собственников жилья от дополнительного отслеживания счетчиков.

Он добавил, что, согласно проекту Росстандарта, теперь можно будет бороться с недобросовестными компаниями, обслуживающими счетчики. Также новый законопроект урегулирует стоимость замены и ремонта приборов учета, передает RT.

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