Глава Адыгеи призвал медиков не затягивать со сроками обследования пациентов

Адыгея

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании 4 февраля рекомендовал медикам региона активно внедрять высокотехнологичные методы лечения

Для этого Кумпилов поручил использовать современную аппаратуру и исключить факты простаивания медоборудования, а также затягивания срока назначения обследования пациентов.

Такую задачу руководитель республики поставил на совещании с руководителями всех медицинских организаций республики по вопросам совершенствования системы здравоохранения региона.

Мурат Кумпилов указал на недостатки в организации ряда направлений работы учреждений здравоохранения, обратил внимание на нарушения, выявленные в результате проверок регионального управления Росздравнадзора и региональных правоохранительных органов.

Глава республики также сообщил о поступающих жалобах населения на качество предоставления медицинской помощи.

На совещании подняли вопрос необходимости улучшения диагностической работы, важности выявления заболеваний на ранних стадиях, особенно при онкологии. В этой области наиболее низкие показатели оказались у Шовгеновского и Майкопского районов.

Кумпилов указал на недопустимость формального подхода к диспансеризации населения и поручил принять необходимые меры для исправления ситуации.

«Наша главная цель — забота о здоровье каждого жителя, снижение смертности и увеличение продолжительности жизни населения. Органы власти продолжат создавать необходимые условия для повышения качества медицинской помощи. Однако решающая роль в выполнении этих задач отведена вам, уважаемые специалисты, многое зависит от добросовестного отношения медиков к своим профессиональным обязанностям», — заключил Мурат Кумпилов.

Здравоохранение Медицина Мурат Кумпилов
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