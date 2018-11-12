В Краснодаре школьница выпала из окна многоэтажки и погибла

В микрорайоне Гидростроителей 11 ноября школьница погибла, выпав из окна многоэтажки

Подросток выпала из окна многоэтажного дома на улице Автолюбителей. Девочка погибла на месте.

По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, рассказала порталу Юга.ру старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

По словам очевидцев трагедии, девочка выпала из одного из последних этажей многоэтажки. На вид школьнице 13-15 лет.