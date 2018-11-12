В Краснодаре школьница выпала из окна многоэтажки и погибла
В микрорайоне Гидростроителей 11 ноября школьница погибла, выпав из окна многоэтажки
Подросток выпала из окна многоэтажного дома на улице Автолюбителей. Девочка погибла на месте.
По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, рассказала порталу Юга.ру старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.
По словам очевидцев трагедии, девочка выпала из одного из последних этажей многоэтажки. На вид школьнице 13-15 лет.
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В Краснодаре 15-летняя девочка сорвалась с верхних этажей В микрорайоне Гидростроителей 15-летняя школьница упала с последних этажей многоквартирного дома по улице Автолюбителей. Несчастный случай произошел 11 ноября. Скорую и полицию на место происшествия вызвали очевидцы. Девочка после падения не выжила. «Во время проверки данного факту будут установлены все обстоятельства ЧП», - сообщили «Краснодарским известиям» в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. «С целью установления всех обстоятельств возбуждено уголовное дело. Будет изучен круг общения девочки, взаимоотношения со сверстниками, в школе и семье. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - уточнили в пресс-службе. . . . ----- ��Самые вкусные роллы, пицца, WOK с доставкой - @esh_pey.ru ----- ��Банный комплекс, караоке, бильярд, бассейн, джакузи, SPA-услуги - @spa.rai ----- ��Women's boutique @cherry_krd ----- ��Модельные авточехлы из экокожи @avtochexolkrd ----- ��Лучшая Барахолка Краснодара - @baraxlo23 -----
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