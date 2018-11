В Краснодаре школьница выпала из окна многоэтажки и погибла

View this post on Instagram

В Краснодаре 15-летняя девочка сорвалась с верхних этажей В микрорайоне Гидростроителей 15-летняя школьница упала с последних этажей многоквартирного дома по улице Автолюбителей. Несчастный случай произошел 11 ноября. Скорую и полицию на место происшествия вызвали очевидцы. Девочка после падения не выжила. «Во время проверки данного факту будут установлены все обстоятельства ЧП», - сообщили «Краснодарским известиям» в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. «С целью установления всех обстоятельств возбуждено уголовное дело. Будет изучен круг общения девочки, взаимоотношения со сверстниками, в школе и семье. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - уточнили в пресс-службе.