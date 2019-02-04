В Ростовской области спасли трех мужчин, которые провалились под лед
Ростовская область Наталья Евсикова
В Сальском районе Ростовской области 3 февраля три человека провалились под лед
Происшествие случилось в районе поселка Степной Курган на Веселовском водохранилище. Сотрудники МЧС вытащили из-под льда трех мужчин 23, 36 и 37 лет.
Пострадавших передали медикам, их жизни ничего не угрожает, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ростовской области.
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