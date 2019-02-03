«Локомотив-Кубань» в выездном матче проиграл ЦСКА

Краснодарский край

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Профессиональный баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 3 февраля на гостевой площадке уступил московскому ЦСКА

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Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошел в Москве. За игрой в спортином комплексе ЦСКА имени Гомельского наблюдали более 5,2 тыс. человек. Поддержать красно-зеленых приехали около 300 болельщиков.

Краснодарская команда проиграла со счетом 70:57 (24:19, 11:12, 16:9, 19:17). Баскетболисты «Локо» Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов и Матеуш Понитка набрали по десять очков. В турнирной таблице «Локомотив-Кубань» занимает четвертое место с десятью победами в 15 играх.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ «Локо» проведет с подмосковными «Химками» на выезде 11 февраля.

Баскетбол ПБК «Локомотив-Кубань»
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