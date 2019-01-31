«Локомотив-Кубань» проиграл АСВЕЛу на выезде

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» уступили французскому АСВЕЛу в пятом матче Топ-16 Еврокубка

Встреча, прошедшая во Франции, завершилась со счетом 72:61. Самым результативным игроком матча стал форвард «Локо» Дорелл Райт, набравший 15 очков. У хозяев отличился Чарльз Кахуди, заработавший 13 очков.

Таким образом, «красно-зеленые» вышли в плей-офф Еврокубка со второго места в группе. В четвертьфинале краснодарцы сыграют с победителем группы Н.

Следующий матч в рамках Еврокубка «Локо» проведет 6 февраля и примет немецкий клуб «Скайлайнерс».