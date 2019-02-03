В Краснодаре водитель легковушки погиб, врезавшись в столб

В Краснодаре 3 февраля произошла авария, в которой погиб один человек

«ДТП случилось около 3:00 на улице Мачуги. Мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2101 ехал со стороны улицы Фадеева к Почтовой. Напротив дома 163 на улице Мачуги он врезался в столб», — сообщила порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева. В результате аварии водитель погиб. По факту ДТП проводят проерку, устанавливают обстоятельства случившегося.