В Краснодаре иномарка сбила двух пешеходов около ТРЦ «OZ МОЛЛ». Погибла женщина

Краснодарский край

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Вечером 31 января на ул. Крылатой, 2 в Краснодаре автомобиль сбил двух пешеходов, перебегавших дорогу

ДТП произошло около 18:30. По предварительным данным, 27-летний водитель Skoda, ехавший со стороны трассы М-4 «Дон» в сторону хутора Ленина, сбил мужчину и женщину, переходивших дорогу в неустановленном месте.

65-летняя женщина скончалась на месте, 41-летнего мужчину госпитализировали.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

ДТП Краснодар
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