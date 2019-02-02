Полиция ищет родственников потерявшего память ветерана Великой Отечественной из Апшеронска
Краснодарская полиция разыскивает родственников пожилого мужчины из Апшеронска
Продолжение темы: Краснодарская полиция нашла родственников ветерана.
На улице Весенней днем 2 февраля к прохожему обратился за помощью пожилой мужчина. Оказалось, что он ничего не помнит, в том числе, как оказался в Краснодаре. У 94-летнего Сергея Самосюка было при себе удостоверение ветерана Великой Отечественной войны и другие документы. Для оказания помощи его доставили в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.
Полиция разыскивает родственников пенсионера. Его жена живет в Апшеронске, его жену зовут Людмила. Полиция призвала граждан, кому известно что-либо о Сергее Самосюке, обратиться по телефону: 8 (861) 250-87-76.
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