В Краснодаре подорожает проезд в трех пригородных автобусах
С 22 февраля на трех пригородных маршрутах в Краснодаре увеличится стоимость проезда
Изменения коснутся маршрутов № 136А Комсомольский мкр — поселок подсобного производственного хозяйства биофабрики, 157А Комсомольский мкр — 117-й км железной дороги Краснодар — Кавказская и 176А Краснодарская ТЭЦ — поселок подсобного производственного хозяйства биофабрики, которые обслуживает перевозчик ИП Литвяков Н. Г. Переход на нерегулируемый тариф — тот, который устанавливает перевозчик — на этих маршрутах произошел в период 2017—2018 гг.
В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что повышение стоимости проезда связано с тем, что при расчете стоимости проезда будет применяться новый тариф — 2,05 рубля за пассажиро-километр.
«Максимальный размер платы на маршруте № 136А увеличится на 4 рубля, на маршруте № 157А — на 5 рублей, на маршруте № 176А — на 2 рубля. При этом продолжат действовать все ранее принятые льготы», — отметили в департаменте.
Дополнительную информацию о предоставлении льгот по оплате проезда и о тарифах можно получить по телефону 218-99-09. Информацию о приобретении проездного — по телефонам центров обслуживания ООО «Электронный билет Кубани»: 8(800)7002527, 274-07-47 (с 8 до 20 ежедневно).
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По данным мэрии Краснодара, с конца 2017 года, когда стартовал перевод автобусных маршрутов на работу по нерегулируемым тарифам, частным перевозчикам уже отдали 27 пригородных автобусных маршрутов.
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