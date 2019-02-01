В дагестанском Кизляре ввели режим ЧС после пожара в двух торговых центрах
Власти дагестанского Кизляра 1 февраля решили ввести режим чрезвычайной ситуации после пожара в двух торговых центрах
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Такое решение принял мэр Александр Шувалов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Глава Кизляра сообщил, что сначала загорелось четырехэтажное здание ТЦ «Планета Люкс». Его построили в 2010 году без соблюдения норм пожарной безопасности. Мэр отметил, что, возможно, каркас этого здания снесут.
Второе здание, трехэтажный ТЦ «Союз», планируют восстановить. По словам Шувалова, после пожара уцелел первый этаж вместе с товаром, сообщает «Интерфакс-Юг».
Как писали Юга.ру, в дагестанском Кизляре 1 февраля в 7:30 в двух торговых центрах произошел пожар. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. метров. Его потушили в 12:00.
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