Два торговых центра загорелись в Дагестане

В дагестанском Кизляре 1 феврале в двух торговых центрах произошел пожар

В 7:30 спасателям сообщили, что на улице Набережной горит крыша четырехэтажного здания. Выяснилось, что два торговых здания полностью охвачены огнем, есть угроза распространения пожара.

Пламя локализовали в 9:00. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении задействованы 60 человек и 13 спецмашин, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.