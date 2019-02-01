Два торговых центра загорелись в Дагестане

Дагестан

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В дагестанском Кизляре 1 феврале в двух торговых центрах произошел пожар

В 7:30 спасателям сообщили, что на улице Набережной горит крыша четырехэтажного здания. Выяснилось, что два торговых здания полностью охвачены огнем, есть угроза распространения пожара.

Пламя локализовали в 9:00. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении задействованы 60 человек и 13 спецмашин, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

МЧС Пожары
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