Два торговых центра загорелись в Дагестане
В дагестанском Кизляре 1 феврале в двух торговых центрах произошел пожар
В 7:30 спасателям сообщили, что на улице Набережной горит крыша четырехэтажного здания. Выяснилось, что два торговых здания полностью охвачены огнем, есть угроза распространения пожара.
Пламя локализовали в 9:00. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров.
По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении задействованы 60 человек и 13 спецмашин, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.
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