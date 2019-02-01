В Ростове осудили мужчину, который ударил ножом и пытался сжечь знакомого

В Ростове-на-Дону вынесли приговор местному жителю за убийство знакомого

В октябре 2017 года двое мужчин вместе выписали в сарае. Между ними произошел конфликт, во время которого один из них ударил другого ножом.

После этого злоумышленник поджег полимерную папку и кинул ее в сторону лежащего на кровати потерпевшего. Пострадавшего госпитализировали, но в тот же день он умер в больнице.

Подозореваемого задержали. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Суд приговорил обвиняемого к восьми годам колонии строгого режима, сообщила 31 января пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Как писали Юга.ру, в декабре 2018 года на Дону осудили мужчину, который ударил знакомого по голове, после чего поджег его дом вместе с ним.