На Дону мужчина ударил знакомого по голове, после чего поджег его дом вместе с ним

Ростовская область

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В Шолоховском районе Ростовской области мужчину осудили за убийство знакомого

Суд установил, что 30 июля 32-летний местный житель поссорился со своим 50-летним знакомым и ударил его несколько раз по голове неустановленным предметом. После этого злоумышленник поджег дом, в котором находился пострадавший без сознания. Он умер от острого отравления окисью углерода.

Мужчину обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

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На Дону мужчина ударил знакомого по голове, после чего поджег его дом вместе с ним
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