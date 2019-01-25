Жителя Ставрополья осудили на 15 лет строгого режима за сексуальное насилие над пятилетней девочкой

В Туркменском районе Ставропольского края мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над пятилетней девочкой

В октябре 2016 года мужчина был на свадьбе своего друга. Он предложил пятилетней девочке поиграть в телефоне и завел ее в летнюю кухню, где совершил против нее насильственные действия сексуального характера.

Мужчину признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.